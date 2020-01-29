فيسبوك يوزع بيانات المستخدمين للمتاجر ومواقع التسوق

إن كنت مستخدما لطبيق فيسبوك لابد وأنك تفاجأت بإعلان عن شيء كنت تبحث عنه على شبكة الإنترنت أو مكان للتسوق أنت ذهبت إليه، يرشحه لك التطبيق.

سر الفيبسوك المخيف، كما كشفت تقارير، في جمع المزيد من البيانات والمعلومات عنا، لدرجة أنه أصبح يعرف كل شيء حتى عند إغلاق التطبيق، في الوقت الذي يوجد فيه عدد قليل من القوانين التي تقيد كيفية استخدام هذه البيانات.

وجد باحثون في جريدة “واشنطن بوست” الأميركية، أن فيسبوك على علم بكل شيء عنك حتى وأنت تقوم بعمليات التسوق في المتاجر، كما وجد أحد الباحثين أن بياناته تم مشاركتها على 974 تطبيقاً وموقع ويب.

ويتعاون فيسبوك مع مواقع الويب والتطبيقات والمتاجر لتتبع العملاء واستهدافهم، وترسل الكثير من الشركات معلومات الخاصة بنا لشركات الإعلانات والبيانات.

كما وجد استطلاع أجرته مؤسسة Pew عام 2019، أن 74 % من أعضاء فيسبوك لم يكونوا على علم بأن الشبكة الاجتماعية تبني ملفًا عن كل واحد منا لاستهدافه عبر الإعلانات.

وبعد فضيحة 2018، التي تناولت الكشف عن بيانات 50 مليون شخص، بدأت الشركة في توفير طرق تمكن المستخدمين من إلغاء رابط بعض الشركات التي تراقبهم، لهذا أطلقت خدمة “نشاط خارج فيسبوك”، وهي خدمة توضح المعلومات التي تقوم الأنشطة التجارية والمؤسسات بمشاركتها معنا بشأن تفاعلاتك معها، وتتمثل التفاعلات في أمور مثل زيارة موقعها على الويب أو تسجيل الدخول إلى تطبيقها باستخدام حساب فيسبوك.

ولا يشتمل النشاط خارج فيسبوك على قوائم العملاء التي تستخدمها الأنشطة التجارية لعرض إعلانات تلائم مجموعة فريدة من العملاء.

من جانبه، قال جاي نانكارو المتحدث باسم فيسبوك: “نعتقد أنه من المهم مساعدة الناس على فهم سبب رؤيتهم للإعلانات التي يشاهدونها ومنحهم التحكم في كيفية استخدام بياناتهم، بغض النظر عن الخدمات التي يستخدمونها”.

ويستخدم التطبيق البيانات التي يجمعها عنا، لتخصيص ما يعرضه لنا، ويتيح للشركات أو الأشخاص إرسال الإعلانات التي قد نكون أكثر تقبلاً لها، كما أنه يقوم ياستخدام البيانات، لوضع بعض الإعلانات في فئة “الاهتمامات”.

فالتطبيق يعرف من هم أصدقاؤك وما الذي يعجبك، وهذا ليس غريبا، فأنت من قمت بإدخال هذه المعلومات.

لكن الأمر الغريب، المعلومات التي جمعها عنك، دون أن تقوم بإدخالها على الشبكة، فالشبكة الاجتماعية توفر برامج تتبع يتم إضافتها إلى التطبيق الرئيسي.

ووفقًا لبحث أجرته مؤسسة Electronic Frontier Foundation، فإن فيسبوك لديه ما يسمى كود مشاركة ملفات تعريف الارتباط، على حوالي 30 في المائة من أفضل 10000 موقع في العالم.

كما أكد مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، أن في كثر من الأحيان يرغب المستخدمون في رؤية الإعلانات ذات الصلة بالموضوعات التي يتابعونها.

بينما أكد باحثون أن حوالي 81 في المئة من الجمهور يرون أن المخاطر المحتملة التي يواجهونها بسبب جمع البيانات من قبل الشركات تفوق الفوائد.

ولمعرفة المعلومات التي جمعتها الشركات والتطبيقات ومواقع الويب عنك من فيسبوك، انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر معلومات الخاصة بك، ثم اختر النشاط خارج فيسبوك.

وإذا كنت لا ترغب في أن يقوم فيسبوك بجمع كل هذه البيانات عنك في المقام الأول، يتطلب الأمر المزيد من الجهد اليدوي، فعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، استخدم متصفح ويب يحارب أجهزة التتبع، مثل Mozilla’s Firefox، في تطبيقات الهواتف الذكية، حيث التعقب شائع بشكل متزايد، يتعذر إيقاف التتبع.