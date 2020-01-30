إكتشاف أكبر نفق تهريب على الحدود الأمريكية المكسيكية

ذكرت السلطات الأمريكية أنها اكتشفت أطول نفق تهريب بين المكسيك وولاية كاليفورنيا.

وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن النفق البالغ طوله 3ر1 كيلومتر يبدأ في منطقة صناعية ببلدة تيخوانا المكسيكية وينتهي في مدينة سان دييجو الأمريكية.

ويبلغ ارتفاع النفق 7ر1 متر تقريبا وعرضه 60 سنتيمترا وعمقه 21 مترا، وهو مجهز بمصعد ونظام عربات سكك حديدية وتهوية ونظام صرف.

وأفادت الهيئة بأنه تم اكتشاف النفق في آب/أغسطس الماضي، لكن لم يتم الإعلان ذلك إلا الآن.

وقال الوكيل الخاص المسؤول عن هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية ، جون كالري ، إن عصابات المخدرات المكسيكية تقوم بتهريب المخدرات تحت الأرض إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن “مدى تطور هذا النفق يوضح تصميم وموارد تلك العصابات”.ولم تعتقل السلطات أي شخص على خلفية اكتشف ذلك النفق.