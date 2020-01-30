الاتحاد الصيني لكرة القدم يؤجل المنافسات المحلية لاحتواء فيروس كورونا

قال الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم الخميس إنه سيؤجل المباريات المحلية في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد ووفاة 170 شخصا.

وأعلن مسؤولو الصحة في الصين وجود 7711 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بنهاية أمس الأربعاء أغلبهم في إقليم هوبي وامتداد حالات الإصابة إلى 15 دولة أخرى على الأقل.

وأثر الفيروس بشكل كبير على الرياضة في الصين مع إلغاء العديد من الأحداث ووضع فريق كرة القدم للسيدات تحت الحجر الصحي في أستراليا.

وأضاف الاتحاد في بيان في موقعه في الإنترنت أن جميع المباريات في الصين ستتأجل في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وتابع “الاتحاد الصيني لكرة القدم سيستمر في التواصل مع السلطات الوطنية… واتخاذ التعديلات اللازمة لجدول الاتحاد والمباريات”.

وسافر منتخب السيدات إلى أستراليا للمشاركة في تصفيات أولمبياد طوكيو لكنه سيظل تحت الحجر الصحي في فندق في برزبين.

وقالت جانيت يانج رئيس الإدارة الصحية في كوينزلاند إن اللاعبات بصحة جيدة ويتم فحصهن كل يوم.

وألغى العديد من أعضاء الجالية الصينية في أستراليا الاحتفال برأس السنة الصينية بعد تفشي المرض.

وأضافت يانج “أود توجيه الشكر للجالية الصينية لكيفية تعاملها مع الأمر”.

وكان من المقرر أن تقام التصفيات في ووهان، التي يُعتقد أنها المدينة التي بدأ فيها الفيروس، قبل نقلها إلى نانجينغ ومنها إلى سيدني.

ووصل المنتخب الصيني، الذي يخوض أول مباراة في الثالث من فبراير شباط، إلى برزبين أمس الأربعاء وتم إبلاغه بالبقاء في الفندق حتى الخامس من فبراير.

وأمس الأربعاء قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى تأجيل بطولة العالم داخل القاعات المقررة في مارس آذار في نانجينغ إلى 2021 خوفا من الفيروس.

كما اضطرت اتحادات التزلج والريشة الطائرة والتنس وكرة السلة والملاكمة إلى النظر في تغييرات في أماكن المنافسات.