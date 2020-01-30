16 مدرسة تطبق أنموذج التميز في تعليم عسير

أقرت القيادات التعليمية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير التوسع في تطبيق أنموذج التميز في 16 مدرسة للبنين والبنات بمختلف القطاعات وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة مدير عام التعليم سعد الجوني وتزامنا مع إطلاق أول نموذج للتميز بتشريف وحضور من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال في متوسطة تمنية وثانوية أم القرى.

وأوضحت مديرة مركز عسير للتميز فاطمة أبو ملحة أن فكرة المبادرة تقوم على الريادة في تميز الأداء المدرسي محليا وإقليميا وعالميا والعمل على نشر ثقافة التميز في المدارس بجميع مكوناتها وبناء برامج التحسين لأداء المدرسة استنادا على معايير ومؤشرات مقننة ومحكمة.

إضافة إلى تمكين المدارس من ممارسة التميز ، وتأهيلها للجوائز والاعتمادات المحلية والإقليمية والعالمية وبناء بيوت خبرة لنماذج تميز مختلفة لافتة إلى أنه تم اعتماد آلية ومراحل تنفيذها وفق خطة زمنية على امتداد أسابيع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في المدارس المرشحة للتنفيذ وهي : ثانوية المملكة التابعة لمكتب تعليم وسط أبها للبنين ومتوسطة وثانوية الشرف “بنات ” ومتوسطة تمنية وثانوية أم القرى ، وابتدائية أسيد بن حضير ، التابعة لمكتب شرق أبها ، وثانوية باحة ربيعة بالسودة التابعة لمكتب شمال أبها “بنين” ، وثانوية الفواز ” بنين ” وابتدائية ومتوسطة تحفيظ الواديين “بنات” التابعة لمكتبي تعليم أحد رفيدة “بنين”و” بنات ” وثانوية الفيصل بخميس مشيط ” بنين” وابتدائية التحفيظ الأولى بخميس مشيط “بنات” التابعة لمكتبي التعليم بخميس مشيط للبنين والبنات.

ومتوسطة الحمية وثانوية أحد التابعة لمكتب تعليم وادي ابن هشبل “بنين ” والثانوية الأولى بوادي ابن هشبل التابعة لمكتب تعليم وادي ابن هشبل “بنات ” وثانوية الشيخ محمد بن عبدالوهاب التابعة لمكتب التعليم بطريب وابتدائية ومتوسطة عضاضة التابعة لمكتب تعليم الشعف للبنات وابتدائية آل عرفان التابعة لمكتب التعليم بالعرين للبنات.

يذكر أن عاصر المبادرة تشمل : الموارد البشرية و البيئة المكانية والقيادة الإدارية والمسؤولية المجتمعية.