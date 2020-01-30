مبادرة جديدة لإدارة إرشاد الطالبات في تعليم الطائف

أطلقت إدارة إرشاد الطالبات مبادرة انا قدها برعاية المدير العام طلال اللهيبي ومتابعة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي وبمشاركة نشاط الطالبات والأمن والسلامة وأمانة التعليم وجامعة الطائف وبحضور منسقات الإدارة وطالبات الصف الأول ثانوي عينة لتطبيق المبادرة .

وأكد المدير العام لتعليم الطائف طلال اللهيبي في كلمة مسجلة على أهمية المبادرة ودورها في بناء الشخصية المتعلمة والمتزنة لتكون قادرة على مواكبة تطورات العصر وتسهم في إستثمار الطالبات على المدى القريب والبعيد في إطار بيئة تتسم بالمسؤولية والمهنية لبناء الوطن وهي إنطلاقًا من ديننا الحنيف وتحقيقًا لمعنى المؤمن القوي احب الي الله من المؤمن الضعيف.

وأوضحت مديرة إدارة إرشاد الطالبات الدكتورة ايمان الطويرقي آلية المبادرة ونشر ثقافتها في الميدان التربوي وتدريب الطالبات على المراحل الثلاث (انا واثقة، انا مسؤولة، انا قدها).

وتهدف المبادرة الى توعية وزيادة الطالبة ثقتها بنفسها والمقدرة على الدفاع وتقديم المنفعة للمدرسة في إدارة الحشود من الطالبات والتعامل مع المشكلات بحكمة وإتزان ورفع اللياقة البدنية وتزويد سوق العمل بالمؤهلات الفاعلة في المسار الأمني.

اختتم اللقاء بورشة تدريبية للطالبات والبالغ عددهم ١٥ طالبة من كل مدرسة .فيما بلغ عدد المدارس المشاركة ٨ مدارس و 4 مكاتب تعليم .