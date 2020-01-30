إنقاذ مريضه من شلل رباعي محقق في مكة المكرمة

بفضل الله – نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بـمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة في إنقاذ مريضة من شلل رباعي محقق، وذلك بعد استئصال ورم من القناة الشوكية الرقبية داخل السحايا خارج النخاع وضاغط على النخاع الشوكي والجذور العصبية اليمنى.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد راجعت المريضة المستشفى وكانت تشتكي من آلام شديدة بالطرف العلوي الأيمن مع خدر وتنمل وضعف في اليد اليمنى إضافة إلى أنها لا تستجيب لمسكنات الألم.

وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة للمريضة بما فيها الرنين المغناطيسي قبل وبعد الصبغة ، تبين وجود كتلة ورمية مغزلية الشكل طولها (2 سم) وعرضها ( 1:50 سم )وبعمق ( 1:50 سم) داخل السحايا خارج النخاع الشوكي وتضغط على النخاع الشوكي من الخلف واليمين واضحة الحدود والتجانس.

بعدها قرر الفريق الطبي بإشراف طبيب جراحة المخ والأعصاب الدكتور خالد زيدان وطبيب جراحة المخ والأعصاب الدكتور بندر تمار وطبيب التخدير الدكتور ضيف الله الشهري وطبيبة التخدير الدكتوره إيمان عرابي إجراء التدخل الجراحي اللازم وذلك بإستئصال الكتلة الورمية بمدخل خلفي بإجراء خزع صفيحتي الفقرتين الرقبيتين الرابعة والخامسة.

وتم بحمد الله نجاح العملية الجراحية واستئصال الورم قطعة واحدة وبدون أي مضاعفات تذكر كما زالت الأعراض والآلام التي شكت منها المريضة قبل العملية الجراحية.

وبهذه العملية تم إنقاذ المريضة من شلل رباعي محقق فيما لو لم تُجرى لها العملية في الوقت المناسب كما أن كشف أورام كهذه قبل حدوث مضاعفات عصبية أمر مهم في شفاء المريض بشكل تام وهذا ما حصل مع هذه المريضة.

وقدم مدير مستشفى الملك فيصل بمكة الدكتور سامر مريعاني شكره وتقديره للفريق الطبي على هذا الإنجاز الأول من نوعه في المستشفى والذي يعكس تميز الكوادر الطبية والفنية والتمريضية وكفاءتها العالية وقدرتها على إجراء العمليات الجراحية المعقدة كما تمنى للمريضة دوام الصحة والعافية.