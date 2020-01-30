دول الخليج العربي تناقش التفتيش الفني على السفن الأجنبية

ناقش اجتماع خليجي عقد في العاصمة العمانية مسقط أنشطة التفتيش الفني على السفن الأجنبية التي ترتاد موانئ الدول الأعضاء.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال اختتام الاجتماع السنوي السابع عشر لـ”لجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” الليلة الماضية.

وطبقا للوكالة ، قرر المجتمعون العمل على وضع برامج موحدة لاستهداف السفن التي قد لا تلتزم بالمستويات القياسية للسلامة البحرية وتبادل معلومات وإحصائيات التفتيش من خلال مركز المعلومات التابع للمذكرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على استخدام تطبيق الهواتف الذكية لإدخال بيانات السفن المفتشة مباشرة إلى مركز المعلومات، وتوحيد الرموز المستخدمة في تفتيش السفن بما يتلاءم مع المذكرات الإقليمية الأخرى.

ووفق الوكالة ، وافقت اللجنة على قيام السكرتارية بتطوير برنامج يساعد المفتشين في اتخاذ الإجراء الصحيح عند مخالفة السفن من خلال الربط بين الخطأ والسند القانوني المنصوص عليه في الاتفاقيات. كما تمت الموافقة على استخدام برامج التعليم عن بعد للمفتشين بالتعاون مع مذكرتي باريس وطوكيو بالإضافة الى إقرار الخطة التدريبية لتأهيل المفتشين البحريين خلال هذا العام.

كما تمت إعادة انتخاب الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي – مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل العمانية بالإجماع وللمرة الثالثة على التوالي لرئاسة اللجنة لفترة ثلاث سنوات قادمة.