بالفيديو.. مؤثرون يشيدون باستخدام “الحقيل” أساليب البناء الحديثة في مشروعات الإسكان

تطور ملحوظ في أداء وزارة الإسكان، منذ أن قاد التغيير فيها ماجد الحقيل، وكيف استطاع ترجمة تطلعات القيادة إلى أرض الواقع، بتنفيذ أكبر عددٍ من الوحدات السكنية في فترة زمنية وجيزة، وبأجود المعايير العالمية، باستخدام أساليب البناء الحديثة، محققاً بذلك تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية سمو ولي العهد الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة لجميع أبناء المملكة في مختلف المجالات، كما يعكس هذا التطور حجم الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتوفير السكن المناسب لأبناء الوطن في أسرع وقت.

ويهدف “الحقيل” من اعتماد أساليب البناء الحديثة في مشاريع الإسكان إلى توطين صناعة أساليب البناء لما تساهم به في رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع البناء في المملكة، وتعزيز الاستفادة من المحتوى المحلي بنسبة 70%، وخلق 7 آلاف وظيفة للسعوديين، وتقليص تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 5% و20%، وتقليل زمن التنفيذ إلى أقل من 90 يومًا، وتحسين الجودة للوحدات السكنية.

ولعل هذا ما دفع المدون عبدالله البندر إلى تخصيص فيديو بثه عبر حسابه فيتويتر وصف فيه وزير الإسكان ماجد الحقيل بـ “الوزير المغير، ومن قبله المدون الشهير محمد النحيت، تحدثاعن مميزات أساليب البناء الحديثة والفرق بينها وبين أسلوب البناء التقليدي من داخل أحد مشروعات الإسكان التي تستخدم أساليب البناء الحديثة، مشيدًا بالنقلة التي حققها ماجد الحقيل في قطاع الإسكان واعتماده أحدث أساليب البناء العالمية، وتوطينها في المملكة، لرفع جودة التشييد، وإنشاء وحدات ذكية بأفضل الحلول السكنية المستدامة بأسعار تناسب المواطنين، فضلا عن معالجة فجوة الطلب على الوحدات السكنية.

وكان وزير الإسكان، أكد في لقاء تلفزيوني استخدام “المباني سريعة البناء“ في مشروعات الإسكان بنسبة 50% من إجمالي المشروعات في نهاية عام 2020، مؤكداً أن العالم الآن يستخدم الجيل الثالث من البناء، وكانت المملكة مازالت في الجيل الأول، ما دعاه إلى وضع مبادرة “تحفيز تقنية البناء“.

وأشار إلى أنه تم رصد14 مليار ريال لمبادرة “تحفيز تقنية البناء“، من أجل رفع جودة البناء والتشييد، وإنشاء وتطوير وحدات سكنية ذكية مع حلول مستدامة وبأسعار مناسبة، ومعالجة فجوة الطلب على الوحدات السكنية بأسعار معقولة من خلال تحفيز اعتماد أساليب البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطينها في المملكة.