بمشاركة “أزارو”.. الاتفاق يهزم الوحدة بثلاثية #النصر_ضمك #الاتفاق_الوحدة

فاز نادي الاتفاق على فريق الوحدة بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي الوحدة بالهدف الأول عبر اللاعب يوسف نياكات بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ثم تعادل سوليمان دوكارا سريعًا للفريق الاتفاقي بالدقيقة الحادية عشرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب هزاع الهزاع في إحراز ثاني الأهداف لفريق الاتفاق بالدقيقة الحادية والخمسين، ثم أضاف اللاعب سعيد الربيعي الهدف الثالث للفريق الاتفاقي بالدقيقة الرابعة والتسعين.

أصبح رصيد الاتفاق 20 نقطة بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة بالمركز الرابع.