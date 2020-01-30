اللجنة المنظمة للملتقى السعودي للمرشدين السياحيين تسمي لجانه التنفيذية وتكثف الاستعداد

عقدت اللجنة المنظمة للملتقى السعودي للمرشدين السياحيين بمكة المكرمة مساء يوم أمس الأربعاء اجتماعها الإعدادي التنسيقي الثاني لاستضافة الملتقى في العاصمة المقدسة خلال الفترة من 19-22 فبراير 2020م.

وبدا الاجتماع الذي عقد بمقر مؤسسة حجاج الدول العربية بمشاركة أكثر من 60 مرشداً سياحيا ومرشدة، بكلمة لرئيس اللجنة المنظمة المرشد السياحي محمد حسن معاجيني رحب خلالها بالحاضرين، وقدم لهم شرحا موجزا لمراحل الاستعداد والإعداد وآلية عمل اللجان التنفيذية المشكلة، بعدها قدم منسق الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين بمكة المكرمة وعضو اللجنة العليا المنظمة للملتقى المرشد السياحي عبدالعزيز محمد بخش، بشرح موجز لمهام اللجان وآلية عملها.

عقب ذلك سمى اللجان التنفيذية الأربعة للملتقي حيث تم إسناد اللجنة الإدارية والمالية والرعايات والتقنية وتنظيم موقع الملتقى الالكتروني إلى علي النفيعي وعضوية صالح الحربي من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، وماجد الحربي من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، والمرشد السياحي فيصل خليفه مدير عام شركة البرامج السياحية، والمرشد السياحي المهندس نواف بخاري، والمرشد السياحي عبدالله الهوساوي، والمرشد السياحي حاتم سعداوي، فيما كلف المرشد السياحي محمد بكر برناوي بقيادة لجنة الاعلام والتوثيق والتقرير بعضوية المرشد السياحي عبدالله الاحمدي، والمرشدة السياحية ابرار بدوي والاعلامية مرفت طيب، إلى جانب لجنة القاعة والاستقبال والتشريفات في الحفل والمعرض المصاحب وورش العمل والتقديم والتي أسندت قيادتها إلى المرشد السياحي الدكتور محمد العطاس نائب منسق المرشدين السياحيين بالعاصمة المقدسة ، وعضوية المرشد السياحي فوزي المطرفي ، والمرشد السياحي مشعل الهوساوي، بينما أسند قيادة اللجنة الميدانية وعلاقات المشاركين والفعاليات والإعاشة المواصلات إلى المرشد السياحي إبراهيم مصيري وعضوية المرشد السياحي فايز العتيبي، والمرشد السياحي صلاح الجهني، والمرشد السياحي بكر خسفي ، وفي ختام الاجتماعي التقى أعضاء اللجان في جلسات جانبيه للبدء في مهامها وتوزيع المرشدين السياحيين على اللجان الأربع المشكلة.