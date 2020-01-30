تقارير عربية: رئيس الاستخبارات التركية زار طرابلس سرا مؤخرا #اردوغان_يغزو_ليبيا

أفادت تقارير لوسائل إعلام عربية، الخميس، بأن رئيس الاستخبارات التركية فيدال هاكان زار طرابلس سرا مؤخرا.

وقالت التقارير إن زيارة رئيس الاستخبارات التركية إلى طرابلس جاءت قبيل رصد الجيش الوطني الليبي سفينة تركية محملة بالمدرعات والأسلحة قبالة السواحل الليبية، وأفرغت حمولتها إلى الداخل الليبي، وفقا لقناة العربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رصدت حمولة السفينة التركية التى قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي.

وأضاف المسماري أن هذا ما أكدت عليه القيادة العامة أنه غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.