تعليم الطائف يقدم ١٢٣ مشرفا ومشرفة للميدان التربوي

اختتم، اليوم، الخميس، برنامج المشرفين الجدد للعام الدراسي 1440-1441هـ في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بلقاء مع المساعد للشؤون المدرسية والمكلّف بالشؤون التعليمية محمد عامر النفيعي ، وبحضور مدير إدارة الإشراف التربوي محمد العوفي ، حيث استفاد من البرنامج 123 مشرفا ومشرفة تربوية .

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي خلال اللقاء المفتوح مع المشرفين الجدد تحت عنوان ( المشرف التربوي ورحلة التميز ) ، أن البرنامج حقق الأهداف المنشودة ، والتي ساهمت بشكل كبير في إكساب المشرفين الجدد العديد من المهارات ، واتضح ذلك من خلال صياغة البرنامج وإعداده بالشكل الجيد ، والذي اعتمد وارتكز علي المفاهيم والأساليب الإشرافية المتنوعة ، واتسم بالشمولية لكي تلم بجميع جوانب الميدان التربوي ، مشيداً بالدور البالغ الذي قامت عليه إدارة الإشراف بنين وبنات لعملية التنفيذ والإخراج بهذه الصورة الرائعة .

وأكد النفيعي خلال اللقاء ، على تنفيذ أربعة محاور هامة ينبغي على المشرفين والمشرفات التنبه لها خلال الزيارة الإشرافية ، سواء كانت لمشرفو التخصص أو مشرفو المجالات ، منها السعي للتميز ، والتخطيط ، والقيمة المضافة للإدارة ، والنمو المعرفي والمهني ، مستذكراً جميع ما يتعلق بالزيارة الإشرافية من خلال الإعداد لما قبل وأثناء وبعد الزيارة .

الجدير بالذكر ، أن البرنامج أقيم بمركز الطائف العلمي ، وأعدته إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات ويهدف بشكل عام إلى تنمية المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للمشرفين التربويون الجدد من خلال معرفتهم بالمفاهيم الأساسية للعملية الإشرافية ، ويسعى إلى تحقيق 11 هدفاً تفصيلياً ، ويستمر لمدة 10 أيام بواقع 40 ساعة تدريبية ن يتضمن العديد من ورش العمل والندوات واللقاءات التربوية .