خلال ساعات.. واتساب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

لن يتمكن مستخدمو بعض الهواتف الذكية من الاستمتاع بتطبيق المحادثة “واتساب” بداية من الأول من فبراير.

فشركة واتساب أصدرت بيانًا حذّرت فيه مستخدمي تطبيق المحادثة المعروف بأنه سيتوقف عن دعم بعض الهواتف الذكية التي تعتمد على نظامي “أندرويد” و”iOS”.

وقالت الشركة إن التطبيق لن يكون متاحا على أجهزة أندرويد التي تعمل على الإصدار 2.3.7 والإصدارات الأقدم، أو نظام التشغيل iOS 8 والإصدارات الأقدم اعتبارًا من 1 فبراير 2020.

حاليًا، يدعم تطبيق المراسلة أجهزة Android التي تعمل بنظام التشغيل 4.0.3 وما يليه وأجهزة iOS التي تعمل بنظام التشغيل iOS 9 وما يليه.

ووفقا للشركة، لن تتلقى ملايين الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم منها دعما لواتساب اعتبارًا من 1 فبراير 2020.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت الشركة التطبيق ذاته على الهواتف المعتمدة على نظام “ويندوز” في 31 ديسمبر الماضي.

وبررت الشركة قراراتها بـ”ضرورة تثبيت ميزات جديدة” لا تحتملها أنظمة التشغيل القديمة.

واتساب قالت إن القرار كان صعبا، خصوصا وأن التطبيق سيتوقف عن العمل حتى على بعض أجهزة آيفون.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها واتساب إنهاء الدعم لأنظمة تشغيل معينة.

في وقت سابق، توقف التطبيق عن العمل في أنظمة التشغيل مثل أنظمة “بلاكبيري” و”نوكيا سيمبيان 60″ وكذا آيفون 3 جي أس.

وفيما يلي قائمة بأنظمة التشغيل التي لن تدعم واتساب اعتبارًا من 1 فبراير 2020

* جميع الهواتف التي تعمل بنظام Android 2.3.7 والأقدم

* جميع أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 8 والأقدم

* جميع الهواتف التي تتميز بنظام التشغيل Windows OS