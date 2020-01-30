نقل مواجهتي الأهلي مع الاتفاق والاتحاد مع ضمك في الدوري إلى ملعب الشرائع

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين ، نقل لقاء الأهلي والاتفاق ضمن الجولة الـ 17 والمقررة في 6 فبراير القادم ، ولقاء الاتحاد وضمك ضمن الجولة الـ 18 والمقررة في 10 فبراير القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بدلاً من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ، على أن يقام اللقاءان في توقيتهما المحدد 8:20مساءً .

وأوضحت اللجنة أن قرار نقل اللقاء جاء بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة ، الذي أفاد بانشغال الملعب الرئيس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بأعمال الصيانة خلال الفترة من 29 / 1 / 2020 م – 20 / 2 / 2020 م.