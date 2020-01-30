الحكومة اليمنية: دور إيران التخريبي لتصفية حسابات سياسية يدفع ثمنه اليمنيون

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إنه بات واضحا الدور التخريبي الذي يلعبه نظام الملالي في إيران للمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية وتأجيج نيران الحرب التي يدفع ثمنها اليمنيون بهدف تصفية حساباتها السياسية مع دول الإقليم والعالم وفي مقدمتهم الجارة السعودية وخدمة أجندتها التدميرية في كامل المنطقة.

وأضاف أن التصعيد العسكري لمرتزقة طهران “المليشيا الحوثية” منذ مصرع قائد فيلق القدس قاسم سليماني يكشف بوضوح عن الدور الإيراني في تأجيج الصراع، ويؤكد من جديد الطاعة العمياء والانقياد والتبعية الكاملة من قبل المليشيا للأجندة الإيرانية على حساب مصالح الشعب اليمني.

وتابع أن المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بمواقف حازمة تجاه التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية، والتي قادت الى نسف العملية السياسية واستمرار نزيف الدم والمعاناة الانسانية للشعب اليمني.