بلدية العويقيلة تدشن النظام الالكتروني في تعاملاتها وتفتتح قسماً خاصاً بالنساء

دشن رئيس بلدية محافظة العويقيلة المهندس عبدالعزيز بن عامر الغشم نظام الاتصالات الادارية الالكتروني بالبلدية.

وأكد الغشم بأن البلدية سوف تبدأ تدريجياً بالمعاملات الالكترونية بعملية الربط مع الامانة ثم بقية الادارات الحكومية لتلقي وارسال المعاملات الكترونياً.

الجدير بالذكر انه تم افتتاح قسم الاتصالات الادارية بالبلدية في وقت سابق وقد تم تكليف العنصر النسائي بإدارة القسم بالكامل كما تم تكليفهن بمتابعة المشاغل والمحلات النسائية بالمحافظة حيث ان ماتشهده الخدمات البلدية من تطور اداري والكتروني ياتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية وبمتابعة من سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري.

وأكد “الغشم” سعي البلدية الدائم الى مواكبة التطوير وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والنهوض بالعمل البلدي بشكل عام بمحافظة العويقيلة.