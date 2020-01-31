الدوري السعودي: الهلال ضيفاً على أبها والرائد يستضيف اتحاد جدة

تستأنف اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بثلاث مواجهات.

وتنطلق الجولة بمباراة تجمع بين أبها (صاحب المركز الثامن)مع الهلال صاحب المركز الثاني.

ولا يتمتع أبها بسجل جيد أمام الهلال في تاريخ مشاركاته بالدوري السعودي، حيث خسر أخر ثلاث مباريات لعبها أمام الفريق الأزرق، متلقيا 11 هدفاً، بمعدل ثلاثة أهداف في كل مباراة على الآقل.

وفاز الهلال في جميع المباريات الثلاث التي لعبها أمام فرق صاعدة هذا الموسم بالدوري، مسجلاً مجموع 17 هدفاً بمعدل 25.4 في كل لقاء.

وفي الجولة ذاتها، يلتقي فريقا الحزم والتعاون، حيث يدخل الآخير المباراة بثقة كبيرة، يدعمها في ذلك سجله الممتاز أمام الحزم.

ولم يخسر التعاون في أي من المباريات الخمس التي لعبها أمام الحزم في دوري المحترفين السعودي، حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث.

ولم يسبق للتعاون أن فشل في التسجيل في شباك الحزم في جميع المباريات الخمس التي لعبها أمامه في بطولة الدوري.

وسجل لاعب التعاون محمد السهلاوي في جميع المباريات الثلاث التي لعبها أمام الحزم في دوري المحترفين السعودي(ثلاثة أهداف).

ويحتل التعاون المركز الخامس برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الحزم المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

وفي مباراة أخرى، يستضيف الرائد فريق اتحاد جدة.

ويعتبر الرائد أكثر فريق سجل اتحاد جدة في شباكه ببطولة الدوري، حيث سجل لاعبوه 53 هدفاً، كما فاز الفريق في 15 مباراة على منافسه.

وفاز الاتحاد مرة واحدة فقط في آخر أربع مباريات خاضها أمام الرائد في المسابقة، حيث تعادل في مباراة وخسر مباراتين،كما أن الفوز الوحيد له جاء في مباراة الفريقين في الدور الأول (3-1 لصالح اتحاد جدة).

وخسر الرائد في الجولة الماضية 1-2 أمام أهلي جدة، بعد خوضه لأطول سلسلة انتصارات خاصة به في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين السعودي، والبالغة خمس مباريات.

ويحتل الرائد المركز السادس برصيد 26 نقطة، فيما يحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.