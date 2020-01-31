برامج مكافحة الفيروسات تستمر في حماية ويندوز 7

أوضح معهد AV-Test الألماني أنه على الرغم من إعلان شركة مايكروسوفت عن إيقاف دعم نظام تشغيل ويندوز 7 أخيراً، وبالتالي لم تعد هناك تحديثات أمان أو وظائف جديدة له، إلا أن معظم برامج مكافحة الفيروسات لا تزال تدعم نظام ويندوز 7.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تعلن الشركات المطورة لبرامج مكافحة الفيروسات عن إيقاف دعم نظام ويندوز 7، كما أنها ترغب في طرح التحديثات وتوقيعات الفيروسات الجديدة لبرامج الحماية لمدة عامين آخرين على الأقل.

وقد أعلنت شركة أفيرا وحدها عن إيقاف الدعم لبرنامجها لمكافحة الفيروسات في تشرين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ولم تعد شركة مايكروسوفت تقدم تحديثات لبرنامجها Securtiy Essentials، إلا أن توقيعات الفيروسات لا تزال متوافرة.

وقد أعلن المعهد الألماني عن جدول يتضمن معلومات محدثة باستمرار حول برنامج مكافحة الفيروسات الشائعة. وبدلاً من مواصلة استعمال نظام ويندوز 7 ينصح المعهد الألماني بالتحويل إلى نظام مايكروسوفت 10، حيث يمكن لأصحاب ترخيص ويندوز 7 التحويل إلى الإصدار الجديد مجاناً.