ميسي يحقق فوزه الـ500 مع برشلونة

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي أمس الخميس، فوزه رقم 500 في المباريات الرسمية مع برشلونة، بعدما قاد فريقه للفوز بخماسية نظيفة على ليغانيس في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وللوصول لهذا الرقم، احتاج ميسي خوض 710 مباريات مع البرسا، تعرض فيها لـ79 هزيمة وحقق 131 تعادلا.

ووصل قائد “البلاوغرانا” لهذا الرقم القياسي في ملعب كامب نو، الذي حقق عليه 285 انتصاراً وسجل به 363 هدفاً في 348 مباراة جعلته الهداف التاريخي للنادي.

ويعد ميسي صاحب أكثر عدد من الانتصارات في المبارايات في تاريخ النادي، متجاوزا منذ مارس (أذار) الماضي رقم (476 انتصارا) لتشافي هرنانديز.

ويهدف الهدف الجديد لميسي هو تحقيق أكبر عدد من المبارايات بقميص “البرسا” والذي يحمله تشافي حالياً بـ767 مباراة.