تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية #وظايف_شاغرة

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن إضافة بعض الكليات والأقسام والرتب العلمية إلى إعلانها السابق المشار فيه إلى توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ) للذكور والإناث في عدد من كليات الجامعة.

وتمديد فترة الإعلان وإتاحة التقديم إلى يوم الخميس 12 /06 /1441هـ الموافق 06 /02 /2020م،ورغبة من الجامعة بشغل تلك المراتب بكوادر سعودية مؤهلة، فعلى الراغبين/ الراغبات بشغل تلك الوظائف.

وسيتم التقديم عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة توظيف أعضاء هيئة التدريس عبر الرابط التالي: https://jobs.imamu.edu.sa