تفاصيل: وظائف أطباء وممرضين في وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصص (طب عام – تمريض)، موضحة أن التقديم سيكون متاحًا لخريجي هذه التخصصات طوال العام الجاري 2020 م، وذلك ابتداءً من 1 /2 / 2020 م، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين نهاية كل شهر ميلادي عبر بوابة التوظيف بالوزارة، علمًا بأن الشروط المطلوبة هي كالتالي:

​وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.