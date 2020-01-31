ليفربول يتطلع لخطوة أخرى نحو التتويج أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن جماهير ناديه بإمكانها الغناء والاحتفال مثلما أرادت، لكنه يرفض فقدان التركيز قبل لقاء الفريق المهم أمام ضيفه

ساوثهامبتون غدا السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري

الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول متصدر الترتيب فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى 19 نقطة، بعد فوزه على ويستهام 2 / صفر، أول أمس الأربعاء،ليترك كلوب أرض الملعب والجماهير تغني “نحن ذاهبون للفوز باللقب”.

ومن الممكن أن يزيد الفارق إلى 22 نقطة مؤقتا، قبل لقاء مانشستر سيتي مع مضيفه توتنهام هوتسبير بعد غد الأحد في المرحلة ذاتها.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 70 نقطة وبدون هزيمة، بالإضافة إلى ذلك فهو بحاجة للحصول على 24 نقطة في مبارياته الـ14 المقبلة بالبطولة لتتويجه بلقب البطولة رسميا دون النظر لنتائج باقي منافسيه، لكن كلوب لن يعترف بذلك إلا حينما يصل إلى هذا الإنجاز.

وقال كلوب حينما سئل عن الجماهير المتأهبة للاحتفال باللقب: “الغناء لا يعني أبدا أنك البطل”.

وأضاف: “نعم نحن لدينا 70 نقطة، رقم لا يصدق ، لكن هناك أشياء عديدة ربما تحدث، نحن لا نشعر الآن أن كل شيء انتهى، أعدك أن نلتقط أنفاسنا ثم نتوجه لمباراة السبت أمام ساوثهامبتون”.

وتابع المدرب الألماني: “ساوثهامبتون فريق ذو شكل رائع، وكان لديهم أسبوعا للتحضير، لذلك سيكون علينا أن نكون جاهزين للتحدي المقبل”.

وتوقع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مباراة صعبة وسريعة لفريقه أمام توتنهام بعد غد.

وقال جوارديولا: “سون هيونج مين ولوكاس مورا لاعبا توتنهام يتميزان بسرعتهما المذهلة، أريد إرسال رسالة للاعبين وهي الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم، كل اللاعبين لديهم العقلية اللازمة للإبداع والهجوم”.

ويحتل تشيلسي، الذي يدربه فرانك لامبارد، المركز الرابع المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم برصيد 40 نقطة، بفارق ست نقاط أمام ملاحقه مانشستر يونايتد.

وسيواجه تشيلسي فريق ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث، برصيد 48 نقطة،غدا السبت، حيث يثق لامبارد في قدرة فريقه على مطاردة ليستر وخطف المركز الثالث.

وقال لامبارد: “سوف نحارب على كل جهة. الموقع الحالي لنا، نحتاج إلى أن نحارب به على كل المستويات، وأنا أفضل أن يكون تحقيق الفوز هو معيارنا الوحيد حينما نلعب المباريات”.

وستكون هناك العديد من المباريات الصعبة في مؤخرة الترتيب، حيث يخرج أستون فيلا لمواجهة مضيفه بورنموث.

ويحتل بورنموث المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 23 نقطة،بمركزين أقل من أستون فيلا صاحب الــ25 نقطة في رصيده.

ومن المتوقع أن يشارك الجزائري نبيل بن طالب للمرة الأولى مع فريقه الجديد نيوكاسل يونايتد، بعد توقيعه له قادما من شالكه الألماني على سبيل الإعارة، لكنه حذر زملاؤه من الخطورة التي يتسم بها أداء فريق نورويتش سيتي.

وقال بن طالب: “نورويتش يلعب كرة قدم جيدة رغم تذيله جدول الترتيب. لابد أن نكون في أفضل أحوالنا وأن نقاتل من أجل النقاط، لدينا إمكانيات عالية تجعلنا قادرين أن نفوز على أي فرق في الدوري”.

وسيلتقي فريق واتفورد، أحد المرشحين للهبوط، مع ضيفه إيفرتون، فيما يواجه كريستال بالاس ضيفه شيفيلد يونايتد، ويخرج برايتون لمواجهة ويستهام يوم السبت.

وفي ليلة الأحد، يخرج وولفرهامبتون واندرز لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب “أولد ترافورد”.

ويحتل فريق المدرب نونو سبيرتو سانتو، المركز السابع برصيد 34 نقطة، حيث يطارد الفريق مقعدا أوروبيا، في الوقت الذي يؤكد فيه البلجيكي لينادر بيندونكير مدافع الفريق أن الثقة عالية داخل الفريق.

وقال بيندونكير: “نحن نثق أننا نستطيع تحقيق نتيجة إيجابية، هذا ما نفعله في كل مباراة، وسنسعى إلى أن نكرر ذلك”.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، يلعب فريق بيرنلي مع ضيفه أرسنال في ملعب “تورف مور” بعد غد.