خطوط الطيران العالمية توقف الرحلات الجوية من وإلى الصين

قال مسؤول بالطيران المدني في باكستان اليوم الجمعة إن السلطات علقت الرحلات

الجوية من وإلى الصين بأثر فوري وذلك بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد وإعلان منظمة الصحة حالة طوارئ عالمية.

وقال عبد الستار خوخار لرويترز عبر الهاتف “علقنا الرحلات إلى الصين حتى الثاني من فبراير” مضيفا أن السلطات ستراجع الموقف بعد ذلك التاريخ.

وعلقت عدة شركات الطيران الرحلات إلى الصين بسبب التحذيرات من الفيروس.

من جهة اخرى قالت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الجمعة إنها ستعلق الرحلات إلى بر الصين الرئيسي بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا هناك حالة طوارئ عالمية.

وقال بلال إكشي الرئيس التنفيذي للخطوط التركية على تويتر إنه تم إلغاء الرحلات

المقررة لأربع مدن صينية هي بكين وجوانغتشو وشنغهاي وشيان حتى التاسع من فبراير

شباط، بعد قرار المنظمة.

وأعلنت أيضا شركة الخطوط الجوية الكينية عن تعليق كل رحلاتها إلى الصين حتى إشعار آخر بعدما قتل فيروس كورونا 213 شخصا وانتشر إلى 18 دولة.

وقالت الشركة في بيان على حسابها في تويتر “علقنا مؤقتا الرحلات من وإلى جوانغتشو بدءا من الجمعة وحتى إشعار آخر”.