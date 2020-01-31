الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن الشرطة الإسرائيلية هاجمت آلاف المصلين الذين كانوا موجودين داخل المسجد الأقصى عقب أداء صلاة فجر اليوم.

وذكرت وكالة “سما الإخبارية” للانباء الفلسطينية أن قوات “الاحتلال”،وعقب أداء المصلين لصلاة الفجر، اقتحمت المسجد الأقصى، وأطلقت الأعيرة المطاطية صوب المصلين، ما أدى إلى إصابة نحو 10 منهم، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من باحات المسجد.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” أن الشرطة الإسرائيلية في القدس دخلت المسجد الاقصى لتفريق مسيرة احتجاجية فلسطينية بعد صلاة فجر اليوم الجمعة.

وعززت اسرائيل الإجراءات الأمنية بالضفة الغربية وفي محيط المسجد الاقصى من أجل صلاة الجمعة اليوم.

يأتي ذلك في ظل موجة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على إعلان خطة أمريكية للسلام مع إسرائيل يطلق عليها”صفقة القرن” يرفض الفلسطينيون التعاطي معها.