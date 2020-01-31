الحوثي يواصل تصفية الموالين لـ”صالح”

تواصل الميليشيا الحوثية مخططاتها لتدمير المؤسسات الحكومية والأمنية في صنعاء، ومعاقبة الضباط والجنود الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر مطلعة إن الميليشيا أجبرت ضباط وجنود جهازي الاستخبارات (الأمن القومي والسياسي) للتوقيع على أوراق تتيح إعدامهم دون محاكمة، مؤكدة أن الميليشيا يمكن أن تلفق تهماً للجنود وتعدمهم.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا هددت باختطاف أولادهم وإخفاء عائلاتهم في حالة خرجوا عن توجيهاتها.

من جهة أخرى، اتهمت قبائل مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء أمس، الميليشيا الحوثية بقصف قرى المديرية بالمدفعية الثقيلة وتدمير عدد من المنازل في قرية لقاح، وإجبار العائلات على النزوح من منازلهم.