شاهد بالفيديو: صيني مصاب بـ“كورونا“ يسعل عمداً على موظفتين بمستشفى 

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو ظهر فيه رجلاً في الصين وهو “يسعل” عمداً على موظفتين في أحد المستشفيات.

ووفقا للفيديو فقد ظهر الرجلا المصاب بفيروس كورونا وهو يقف أمام موظفتي استقبال في مستشفى، ويسعل عمدا عليهما، وبحسب ماذكر حساب ووهان الصيني على اليوتيوب، فإن الرجل يعاني في الأصل من فيروس كورونا وكان يعاني لأربعة أيام من الحمى التي بلغت 39 درجة مئوية.

والتقطت الواقعة كاميرات المراقبة داخل مستشفى في مدينة ووهان، والتي انتشر منها المرض.

وكان الرجل يتحدث إلى موظفة الاستقبال ثم قام بخلع القناع الطبي الواقي والمفروض، وسعل باتجاه الموظفة متعمدا ثم سعل باتجاه الموظفة الأخرى، واللتان قامتا بدورهما بالهرب من موقعهما، مخافة العدوى.

وقال الحساب الصيني إن مصدرا كشف أن المريض خرج عن طوره، وقرر الانتقام بمحاولته نشر العدوى، وذلك بعد إبلاغه بوجود نقص في الأدوية في المستشفى.