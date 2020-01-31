السفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها من كورونا

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا جميع المواطنين المتواجدين داخل الأراضي التركية من فيروس كورونا.

وقالت في بيان نشر الجمعة أنها تبين للمواطنين المتواجدين والزائرين لتركيا والمسافرين عبر مطاراتها أن وزارة الصحة التركية أعلنت اتخاذ تدابير صحية بشأن فايروس كورونا وستطبق على المسافرين في المطارات والموانئي التركية.

وتأمل السفارة من السعوديين أخذ الحية والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واتباع الاجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للوقاية من الاصابة بهذا الفيروس وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية.