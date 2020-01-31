النصر يخطف لاعب هلالي سابق

أنهت إدارة النصر بقيادة صفوان السويكت، إجراءات التعاقد مع نجم الفيصلي، عبد العزيز الدوسري، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لمدة موسم ونصف.

وجرت مراسم التوقيع مع عبد العزيز الدوسري، بحضور صفوان السويكت، والمشرف العام على كرة القدم عبد الرحمن الحلافي، ومدير الاحتراف بالنادي أحمد الغامدي.

ورحب الحساب الرسمي لنادي النصر، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالوافد الجديد، وتمنوا أن يكون صفقة رابحة وكبيرة وإضافة قوية للعالمي.

وسيكون الدوسري، رابع صفقات حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، في الميركاتو الشتوي الجاري بعد عبد المجيد الصليهم وثنائي أولمبي الأخضر الحارس أمين بخاري والجناح خالد الغنام.