عملية عسكرية جديدة.. أردوغان يهدد باستمرار العدوان التركي في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا قد تشن عملية عسكرية في

محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إذا لم يتم حل الوضع بالمنطقة فورا، وذلك في أحدث تهديدات للرئيس التركي باستمرار العدوان في الأراضي السورية.

وقال أردوغان، أن أنقرة لن تسمح بتهديدات جديدة قرب حدودها حتى لو كان ذلك يعني اللجوء للقوة العسكرية كما فعلت في ثلاث عمليات عسكرية نفذتها عبر الحدود في شمال سوريا.

وقال أردوغان “سنفعل ما يلزم عندما يهدد أحد ما أراضينا لن يكون أمامنا خيار إلا اللجوء لنفس المسار مرة أخرى إذا لم يرجع الوضع في إدلب إلى طبيعته بسرعة”.