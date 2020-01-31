الهلال ينجو من انتفاضة أبها وينتزع صدارة النصر

انتزع فريق الهلال، صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوزه على

مضيفه أبها 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

وتقدم الهلال بهدف سجله أندري كاريلو في الدقيقة التاسعة، وأضاف بافيتميبي جوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 13، وقلص فانيفا إيما أندرياتسيما النتيجة بتسجيله هدف أبها الوحيد في الدقيقة 88.

ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة، ليعود مرة أخرى لاعتلاء صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام النصر الذي تراجع للمركز الثاني، في المقابل توقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وهذا الفوز هو العاشر للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لأبها في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.