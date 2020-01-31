طقس السبت.. توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق.. وتحذير من “أمن الطرق”

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم تمتد إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما توقعت في تقرير عن طقس السبت، تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان. كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على منطقتي الرياض والشرقية. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة .

في السياق، وجه حساب أمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية وتحديداً (طريق الخفجي – الدمام ) أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه نظراً لوجود ضباب يحد من مدى الرؤية في بعض المواقع.

وشهدت عدد من محافظات المملكة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ومنها محافظة المخواة في تهامة بـ الباحة، ومكة المكرمة، وأجزاء من محافظة ميسان.