مواجهة محتملة بين اليونان وتركيا في البحر المتوسط

أفادت تقارير إعلامية يونانية، الجمعة، بأن الفرقاطة اليونانية “نيكيفوروس فوكاس”، اتجهت نحو سفينة بحث تركية في المتوسط.

ونقلت وسائل الإعلام اليونانية عن مسؤولين، أن السفينة التركية تحركت داخل الجرف القاري اليوناني، ولكن خارج المياه الإقليمية اليونانية.

وأعرب مسؤولون يونانيون، عن استعدادهم لمواجهة أي حركة للسفينة التركية، التي تبحر شرق جزيرة كريت وغرب قبرص.

ووقعت تركيا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في نوفمبر الماضي اتفاق حدود بحرية شرقي المتوسط مثيرا للجدل، يتناقض مع اتفاقيات أخرى سابقة تشمل مصر وقبرص واليونان وإسرائيل. كما وقع الطرفان أيضاً اتفاقاً عسكرياً.

وتعارض أثينا بشدة الاتفاق البحري المبرم بين أنقرة والوفاق والذي يسمح باستكشاف موارد الطاقة في مساحة شاسعة من البحر المتوسّط، تعتبر اليونان وقبرص أن من حقّهما استكشافها.