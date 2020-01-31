السفير السعودي يتوج الفائزين بالجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية في المغرب.. ويستقبل سفير فلسطين

تحت رعاية الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري يوم الأربعاء 29 يناير، في حفل تتويج الفائزين بجوائز الدورة الثالثة عشرة للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية “امتياز 2019” الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة بمدينة سلا المغربية.

حضر الحفل الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة وبعض المسؤولين في الحكومة المغربية وسفراء الدول والمنظمات المعتمدين لدى المملكة المغربية.

كما استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري يوم الخميس 30 يناير، بمقر السفارة بالرباط، جمال الشوبكي سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية الذي قام بزيارته. وقد تناول الحديث بينهما بحث العلاقات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.