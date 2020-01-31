الحزم ينهي عقد مدربه إيسايلا #الاتحاد_الرايد #ابها_الهلال

أنهى نادي الحزم عقد مدربه الروماني دانيال إيسايلا، اليوم الجمعة، ليرحل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتولى المدرب الروماني قيادة الحزم في يونيو 2018، وقاده للحصول على المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

ويحتل الحزم حاليا المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، حصدها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها والهزيمة في .8

ووجه نادي الحزم الشكر للمدرب الروماني على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، متمنيا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.