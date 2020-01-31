البيت الأبيض: خطر منخفض جراء فيروس كورونا في أميركا

أكد البيت الأبيض فى مؤتمر صحفى، 6 حالات إصابة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا، وأضاف البيت الأبيض أن الوضع الصحي في الصين خطير، مشيراً إلى أن الخطر بالنسبة للأمريكيين متدن بالنسبة لفيروس كورونا.

وتابع: “سننفذ إجراءات مؤقتة لرصد فيروس كورونا بشكل دقيق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ فى أمريكا”.

واستكمل: “أى أمريكى قادم من الصين سيحجز عليه لمدة 14 يوماً”، مشيرا إلى أنه جارى التحقق من إصابة أكثر من 191 شخصا بفيروس كورونا”.

وكان رئيس مدينة “ووهان” الصينية، قال إن عملية احتواء فيروس “كورونا المستجد”، ومنع انتشاره فى المدينة الواقعة وسط الصين، لا تزال مهمة شاقة ومعقدة.