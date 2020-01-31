” #قطار_الحرمين_السريع “: المغرد الذي أساء للوطن لا يعمل لدينا

أفادت إدارة قطار الحرمين السريع، أن صاحب الحساب الذي نشر تغريدات مسيئة للمملكة لا يعمل لديها.

وأكدت إدارة المشروع أنها تعمل على التأكد من صحة هوية المغرد المسيء، إن كان يعمل لصالح أحد المقاولين المتعاقدة معها، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت الإدارة في بيان لها على تويتر: “تؤكد إدارة مشروع قطار الحرمين السريع أن صاحب الحساب الذي غرّد بما يسيء إلى الوطن لا يعمل لديها . كما تعمل الإدارة على التأكد إن كان ممن يعملون لصالح أحد المقاولين تمهيدًا لاتخاذ اللازم حيال تغريداته المسيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.”وكان مغردون قد تداولوا تغريدات تحمل إساءة للوطن نشرها شخص ظهر في صور من داخل محطة قطار الحرمين السريع، مطالبين بمحاسبته لما بدر منه ،ومعبرين عن غضبهم .