“مسام” ينزع 40 ألف قذيفة حوثية في المخا

نزعت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن، 1616 لغماً وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الرابع من يناير ليصل مجموع ما تم إزالته منذ بداية الشهر وحتى الـ23 منه إلى 5757.

وأكد المهندس أحمد علي سعيد، أحد أعضاء الفريق 26 مسام الخاص بجمع القذائف بمديرية المخا بالساحل الغربي أن فريقه تمكن حتى الآن من جمع أكثر من 40 ألف قذيفة غير منفجرة في مديرية المخا، كما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمشروع.

وأشار سعيد أن بعض تلك القذائف هي عبارة عن قنابل وصواريخ خاصة بالطيران الحربي اليمني استولى عليها الحوثيون وحولوها إلى عبوات ناسفة تستخدم لنسف جسور الطرقات وعبارات سيول الأمطار ومنازل المواطنين.

وقال إن الحقل الجاري العمل فيه هو بالأصل حقل ألغام أرضية تبلغ مساحته أكثر من 22 ألف متر مربع والعمل جار حالياً على تأمينه لخطورة موقعه على حياة المدنيين، باعتباره منطقة رعي وزراعة، ومنه تمر الطرق الفرعية إلى القرى السكنية في منطقة حيس بن علون التابعة لمديرية المخا.

ونوه إلى أن فريقة تمكن حتى الآن من تأمين 70% من مساحة الحقل الإجمالية وتم انتزاع 150 لغماً متنوعاً.

ووجهة رسالة شكر وتقدير لإدارة مشروع مسام على الدعم المادي واللوجستي المقدم لهم من قبل المشروع، ومتابعة أعمالهم وتسهيل مهمتهم الإنسانية في اليمن.