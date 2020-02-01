جامعة نجران: تمديد القبول في برامج الماجستير

أعلنت جامعة نجران عن تمديدها فترة التقديم على برامج الماجستير بالجامعة والتي من المفترض أن تغلق بتاريخ غد الأربعاء 1441/06/04، حيث تم تمديد استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق إلى تاريخ 1441/06/07.

وأوضح عميد الدراسات العليا، أن تمديد التسجيل يأتي حرصاً من الجامعة على استيعاب أكبر عدد من المتقدمين على البرامج، موضحاً بأنه تم تخصيص القبول لبرامج الماجستير في تخصص الحديث وعلومه، و برنامج الفقه للبنين والبنات، وبرنامج التربية الخاصة “مسار صعوبات التعلم”، والمناهج وطرق التدريس، للبنين والبنات كذلك، فيما خصصت برامج الرياضيات، ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج فيزياء المواد المتقدمة للبنين.

وأكد الدكتور العسيري، أن العمادة حددت عدداً من الشروط على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs ، كما أن على الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init للتسجيل إلكترونياً.

مشيراً إلى ضرورة مراجعة المتقدمين للكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية؛ لإنهاء إجراءات القبول المبدئي.