رسمياً.. «فيفا» يغلق باب الانتقالات الشتوية

أغلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إغلاق باب القيد الشتوي أمام الأندية الراغبة في ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، بعدما استمر القيد لمدة شهر كامل، منذ 1 يناير (كانون الثاني) حتى 31 من نفس الشهر.

شهدت فترة الانتقالات الحالية أهم وأبرز صفقة في سوق الميركاتو الشتوي، كان بطلها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي انتقل لصفوف ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر.

كما أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن إتمام تعاقده مع النجم برونو فيرنانديز، بعقد لمدة 5 أعوام ونصف العام، مع خيار التمديد لعام آخر، قادماً من فريق سبورتنيغ لشبونة البرتغالي.

ويعد فيرنانديز ثالث لاعب يحصل مانشستر على خدماته من سبورتنيغ، بعد النجميين كريستيانو رونالدو، ولويس ناني.

كما انتقل الغاني كيفن برينس بواتينغ لصفوف نادي بشكتاش التركي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، قادماً من صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.