بالصور: 8 إصابات بينها خطيرة في حادثين منفصلين بجازان

أصيب 8 أشخاص بإصابات بينها خطيرة في ححادثين منفصلين بمنطقة جازان. وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة العمليات مساء أمس الجمعه عند الساعة ٧٫٣٢ بلاغا عن حادث مروري بالقرب من مركز الشامل على مدخل محافظة صبيا وأن في موقع الحادث مصابين.

وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية بإشراف القيادي الميداني محمد ابو قنعان وعند وصول الفرق تبين وجود حالتين من الجنسية الشرق آسويه لديهم اصابات متعدد ووضعهم الصحي حرج نتيجة تعرضهم لحالة دهس وثلاث حالات اخرى اصاباتهم مابين متوسطة وحرجه نتيجة انحراف السيارة واصطدامها بسيارة اخرى وخروجها على المسار الاخر.

حيث قدم المسعفون الخدمة الاسعافية للمصابين ونقلهم الى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج .

وفِي حادث اخر بسبب انحراف سيارة على طريق جبل منجد التابع لمحافظة هروب وسقوطها في منحدر جبلي حيث تلقى مركز اسعاف هروب بلاغا من مواطن حضر للمركز وبمعيته عدد (٢) مصابين وطلب من الفرقة الاسعافية مساعدته في نقل الحالتين وعلى الفور تم استلام الحالتين وكان وضعهما الصحي من متوسط الى حرج وفي نفس سياق الحادث تلقت غرفة العمليات اتصالين من مواطنيين احدهما لديه مصابين والمواطن الاخر لديه مصاب واحد وأنهما في طريقهما الى المستشفى.

وفِي الحال تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وتم استلام الحالات من المواطنيين وقدمت لهم الخدمة الاسعافية ونقلهم الى مستشفى صبيا والعيدابي لتلقي العلاج بلاغات الحادث عند الساعة ٥٫٤٢ من مساء أمس الجمعه .