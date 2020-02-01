عاجل… عدد وفيات كورونا في الصين يرتفع إلى 259 والإصابات تتجاوز 11 ألفاً

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم السبت أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 259 شخصا فيما أعلنت الولايات المتحدة قيودا جديدة على دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

ولا يزال الحجر الصحي ساريا في إقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار الفيروس، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام لكن أعدادا صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.

وفي ظل مخاوف من انتشار الفيروس بشكل أكبر في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات تحد من دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة. وأعلنت أكبر ثلاث شركات طيران أمريكية أمس الجمعة إلغاء الرحلات إلى بر الصين الرئيسي.

وقال جودن جاليا ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين إنه لا توجد حاجة لفرض قيود على التجارة والسفر.

وأضاف لرويترز اليوم السبت “نريد أن تركز البلدان على جهود الاحتواء برصد أي وفود محتمل للحالات والتعامل مع أي تفش محلي”.

وأعلن نحو 24 بلدا اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس لكن الغالبية العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا في الصين.

وألغيت نحو عشرة آلاف رحلة طيران منذ تفشي الفيروس في الصين وفقا لشركة سيريم لتحليل بيانات السفر.

وخصصت الكثير من البلدان رحلات طيران خاصة لترحيل مواطنيها من الصين.

وتواصل المدن في أنحاء الصين تطبيق إجراءات خاصة تهدف للحد من انتشار الفيروس. وأعلنت مدينة تيانجين الواقعة في شمال الصين ويقطنها نحو 15 مليون شخص تعليق الدراسة والعمل حتى إشعار آخر.

وأعلنت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني اليوم السبت تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بالفيروس أمس الجمعة ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 249 شخصا فيما وقعت حالات الوفاة الباقية أمس الجمعة في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب البلاد.

وسجلت البلاد 2102 حالة إصابة جديدة أمس الجمعة ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.