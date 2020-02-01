وزراء الخارجية العرب يبحثون اتخاذ موقف عربي إزاء خطة ترامب للشرق الأوسط

ينطلق في وقت لاحق اليوم السبت الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم لاتخاذ موقف عربي إزاء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي رفضتها السلطة الفلسطينية علي لسان

رئيسها محمود عباس .

ويقوم الرئيس الفلسطيني باطلاع الوزراء في الجلسة علي موقف السلطة إزاء الرؤية الامريكية .

يذكر أن وفد لبنان سيرأسه وزير الخارجية الجديد ناصيف حِتي في أول مشاركة خارجية له عقب تشكيل الحكومة الجديدة وكان يعمل موظفا بالأمانة العامة للجامعة العربية سابقا.

كما يشارك لأول مرة وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني عمر قمر الدين اسماعيل في الجلسة الطارئة لوزراء الخارجية العرب لبحث خطة السلام الامريكية بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وتقر الخطة الأمريكية، التي أعلنها الرئيس ترامب يوم الثلاثاء الماضي ،بضم إسرائيل فورا للمستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،مقابل شبه دولة فلسطينية مفككة يمكن الوصول إليها بعد سنوات. وهذا العرض بالنسبة للفلسطينيين أسوأ مما كان معروضا عليهم في المفاوضات السابقة التي انهارت دون الوصول إلى نتيجة.