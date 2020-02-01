“تعليم الأفلاج” تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، اليوم السبت، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة على لائحتي “المستخدمين” و”بند الأجور”، مشيرة إلى انه سيبدأ التقديم على الوظائف عبر الرابط الإلكتروني (https://cutt.us/3DN4w) بدءا من غد الأحد ولمدة 5 أيام.

واشترطت الإدارة في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمر المتقدم عن (20) عاماً، على أن يكون سكان محافظة الأفلاج ولديه القدرة على شغل الوظائف حسب الأنظمة والتعليمات، ولائقاً صحياً (فحص طبي)، سليم الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل، وحسن السيرة والسلوك ، على ان لا يكون المتقدم لديه سوابق لدى الجهات الأمنية.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية، ويجتاز المقابلة الشخصية

وأكدت “تعليم الأفلاج” أنه سيتم إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئياً عبر الرسائل النصية أو الاتصال على الأرقام المسجلة في طلب التوظيف علماً بأن الإدارة غير مسؤولة عن تغيير رقم هاتف المتقدم بعد فترة التقديم.

ونوهت إدارة تعليم الأفلاج، بأنه لن تنظر إلى طلبات سابقة قدمت ورقياً أو إلكترونياً قبل تاريخ هذا الإعلان وعلى المواطنين التقدم بطلب توظيف جديد.