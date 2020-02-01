بالإجماع.. الجامعة العربية تعلن رفضها خطة السلام الأمريكية

خلص اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ، المنعقد السبت في القاهرة، حول خطة السلام الأمريكية إلى رفض الخطة.

وجاء في قرار مجلس الجامعة المنعقد على مستوى وزراء الخارجية، أنه تم بالإجماع رفض خطة السلام الأمريكية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وشمل القرار، بحسب بيان الجامعة، تحذيرًا من قيام إسرائيل بتنفيذ بنود الخطة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، أمام اجتماع الجامعة قطع أي علاقة بما فيها الأمنية مع إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيتحرر من التزاماته بموجب اتفاق أوسلو الذي نقضته إسرائيل بتبنيها خطة السلام الأمريكية.

وقال عباس في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء الخارجية العرب، أنه طالب إسرائيل بأن تتحمل من الآن فصاعدًا مسؤوليتها كقوة احتلال للأراضي الفلسطينية.

وأكد قرار وزراء الخارجية العرب على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني.