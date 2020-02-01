الأهلي يسقط في فخ التعادل مع العدالة #الاهلي_العداله #اقاله_جروس_مطلب

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه العدالة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمر محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم العدالة بهدف سجله ميدوين بيتيجي في الدقيقة 30 من متابعة لركلة الجزاء التي أهدرها نفس اللاعب، وتعادل الأهلي بهدف سجله سلمان المؤشر في الدقيقة 38.

واضطر فريق الأهلي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84 بعد طرد لوكاس ليما.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، كما رفع العدالة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذا التعادل هو الثالث للأهلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في أربع، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس للعدالة في الدوي هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في تسع.