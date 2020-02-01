سحب ممطرة وضباب.. هذه توقعات “الأرصاد” لطقس الغد في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأحد في المملكة 8/ 6/ 1441 الموافق 2/ 2/ 2020.

وقالت إنه من المتوقع، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، الأجزاء الجنوبية من الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، الأجزاء الشرقية من المدينة المنورة.

وشملت التوقعات أن تتهيأ الفرصة لتكون السحب الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.