المنطقة الشرقية تستضيف الملتقى السنوي للدفاع المدني

تستضيف المنطقة الشرقية، الثلاثاء المقبل، الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020، والذي ينظمه الدفاع المدني تحت شعار «الحاضر.. وصناعة المستقبل»، والذي تستمر فعالياته لمدة يومين، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

من جانبه، أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الملتقى يُعد فرصة كبيرة لاستقطاب المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف إثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى في البحث والكشف عن تقنيات جديدة تخدم مهام وأعمال رجال الدفاع المدني في مواجهة التحديات والحلول الميدانية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

ورفع الفريق العمرو الشكر للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني، مؤكدًا أن رعايته تؤكد حرص ولاة الأمر على الرُّقي بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لهذا الوطن وأهله.