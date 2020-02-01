القبض على “متحرش عرعر” ومرافقه #متحرش_وادي_الدواسر #متحرش_عرعر

ألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية، القبض على قائد مركبة ومرافقه بعد تحرشهما بالفتيات في أحد شوارع مدينة عرعر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر، وبناء على توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية بسرعة ضبطهما واتخاذ ما يلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي، فقد أسفرت إجراءات الاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية المتورطين في ذلك، وهما مواطنان اثنان في العقدين الثاني والثالث من العمر، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.