محافظ وادي الدواسر لـ”الوئام”: الأمن يبحث عن شخص ظهر بفيديو “واقعة التحرُّش”

أكد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك عبر الـ”الوئام” أن الجهات الأمنية بالمحافظة تكثف بحثها عن الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداوَل؛ وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

‫وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أشارت إلى أن الفيديو تم تصويره في سوق الخماسين، فيما انفردت “الوئام” بنشر خبر عن تحري الجهات الأمنية عن واقعة تحرش، وثَّقها فيديو متداول، وصور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق.

‫ووفقًا لمصادر مطلعة، لم تتلقَّ الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، فيما تواصل التحري والبحث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداوَل.