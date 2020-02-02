الأندية الإنجليزية تنفق 230 مليون إسترليني على الانتقالات في يناير

قالت مجموعة الأعمال الرياضية في مؤسسة ديلويت للاستشارات المالية والمحاسبة في تقرير، إن أندية الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، أنفقت 230 مليون جنيه إسترليني (302 مليون دولار)، على صفقات الانتقالات التي أبرمتها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) المنصرم وهو ثاني أعلى معدل للإنفاق خلال انتقالات منتصف الموسم.

وبهذا يبلغ إجمالي الإنفاق على صفقات الانتقال في موسم 2019-2020، بما في ذلك صفقات ما قبل انطلاق الموسم 1.6 مليار جنيه إسترليني وهو ثاني أعلى انفاق بعد انفاق الأندية 1.9 مليار جنيه إسترليني في موسم 2017-2018.

لكن 25% من هذا المبلغ أنفق خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الجمعة، بينما سيطرت صفقات إعارة قصيرة المدة على المشهد.

ولم تنشط أول أربعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز في سوق الانتقالات في اليوم الأخير، في حين تعاقد مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب شنغهاي شينهوا الصيني على سبيل الإعارة.

ويبدو أن أندية الدوري الانجليزي الممتاز قررت تقليص نشاطها في سوق الانتقالات الشتوية بعد انفاقها مبلغاً قياسياً في 2018 بلغ 430 مليون جنيه إسترليني.

وعن هذه الأرقام قال رئيس مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت، تيم بريدج “الأندية تركز على تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل وهي لذلك أقل رغبة في المبالغة في الانفاق على صفقات قصيرة المدة في ظل وجود ميزانية محددة سلفاً للتعاقدات.

وتابع “هذا دليل إضافي على وجود استراتيجيات بارزة في مجال الانتقالات في السنوات الأخيرة مثل اللجوء إلى عقود إعارة تتضمن في الكثير من الأحيان إمكانية الشراء بعد ذلك إلى جانب التركيز على تطوير المواهب الشابة في أكاديميات الأندية”.

وفي فتر الانتقالات الشتوية المنتهية أنفقت أكبر ستة أندية انجليزية وهي ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وآرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي 52% من أجمالي المبلغ الذي انفقته أندية البطولة طوال يناير كانون الثاني المنصرم.

وزاد انفاق أكبر خمس بطولات للدوري في أوروبا في الشهر الماضي، عما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت ديلويت إن أندية الدوري الإيطالي انفقت خلال الشهر الماضي 180 مليون جنيه إسترليني، بينما أنفقت أندية الدوري الألماني 165مليون جنيه إسترليني وأنفقت فرق الدوري الإسباني 110 ملايين جنيه إسترليني، بينما أنفقت أندية الدوري الفرنسي 100 مليون جنيه إسترليني.